США в четвертый раз наложили вето на проект резолюции о прекращении огня в Газе

США в четвертый раз наложили вето на проект резолюции о прекращении огня в Газе

США в четвертый раз наложил вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН), требующий немедленного прекращения огня в Газе.

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США в четвертый раз наложил вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН), требующий немедленного прекращения огня в Газе. Как передает американское бюро Report, на голосование в СБ ООН, состоящем из 15 членов, был вынесен проект резолюции, представленный 10 избранными членами - Алжиром, Эквадором, Гайаной, Мальтой, Мозамбиком, Южной Кореей, Сьерра-Леоне, Словенией и Швейцарией. В проекте резолюции содержится призыв к прекращению огня, освобождению заключенных и предотвращению гуманитарной кризиса. США наложили вето на данный документ, остальные 14 стран-членов проголосовали за принятие резолюции. Заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд после голосования заявил, что на протяжении всех переговоров по резолюции они давали понять, что не могут поддержать требование о безоговорочном прекращении огня без освобождения израильских заложников. Он отметил, что если проект резолюции будет принят, у ХАМАС "не останется инициативы" сесть за стол переговоров. Вуд заявил, что ХАМАС уже отверг несколько предложенных соглашений, и раскритиковал отсутствие в проекте резолюции осуждения атаки ХАМАС за атаки 7 октября. Подпишитесь на наш Telegram канал