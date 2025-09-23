Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    США с 1 октября увеличили плату за визу из-за сбора "за добросовестность"

    Другие страны
    23 сентября, 2025
    17:52
    США с 1 октября увеличили плату за визу из-за сбора за добросовестность

    Плата за американскую визу с 1 октября будет увеличена с $185 до $435 из-за нового сбора "за добросовестность".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Visa Integrity Fee.

    Сбор будет взиматься с получателей неиммиграционных виз, то есть с лиц, временно прибывающих на территорию США для учебы, путешествий и работы.

    Целью сбора названа компенсация расходов правительства США на борьбу с нелегальной миграцией и модернизацию визовых систем страны.

    Сбор, минимальный размер которого составляет $250, добавится к фиксированной стандартной консульской пошлине в $185. При этом в дальнейшем размер нового сбора может быть увеличен.

    После возвращения из поездки по США иностранцы, которые не нарушали визовый режим, могут получить уплаченный сбор обратно.

