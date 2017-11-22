США увеличили численность военнослужащих на Ближнем и Среднем Востоке

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны США увеличило численность военнослужащих и гражданских сотрудников на Ближнем и Среднем Востоке до 54 180 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в отчете Центра человеческих ресурсов Пентагона.

В мае текущего года численность военнослужащих и гражданских сотрудников Пентагона в региона составляла 40 517 человек.

Согласно подсчетам, если до июня текущего года в Сирии насчитывалось 1 251 военнослужащих и гражданских сотрудников Пентагона, в сентября их численность возросла до 1723, в Катаре за 3 месяца эта статистика возросла с 3 164 до 6 671, Кувейте в сентябре увеличилась с 14 790 до 16 592, в Объединенных Арабских Эмиратах - с 1531 до 4 240, в Бахрейне в июне численность составила 6 541, сентябре - 9 335, в Ираке за июнь-сентябрь возросла с 8 173 до 9 122, а в Турции в июне составила 1350-1405, а в сентябре доведена до 2 265.