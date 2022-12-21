О нас

США увеличат помощь странам Балтии в сфере безопасности

США увеличат помощь странам Балтии в сфере безопасности США в 2023 году выделят странам Балтии на помощь в сфере безопасности 225 млн долларов, что на 45 млн долларов или на 20% больше, чем в 2022 году.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 20:35
США увеличат помощь странам Балтии в сфере безопасности

США в 2023 году выделят странам Балтии на помощь в сфере безопасности 225 млн долларов, что на 45 млн долларов или на 20% больше, чем в 2022 году.

Как передает Report, это следует из обнародованного Конгрессом законопроекта о государственном финансировании.

"Это решение является ярким примером долгосрочной и твердой поддержки стран Балтии со стороны США. В этом году мы добились значительного прогресса, увеличив наши расходы на оборону и продвигая оборонный сектор, а поддержка США поможет нам еще больше развить наш независимый оборонный потенциал", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя законопроект.

Он отметил, что в Эстонию из США в 2022 году поступили дополнительные войска и средства, "что значительно укрепляет нашу обороноспособность и повышает не только нашу безопасность, но и безопасность всего региона".

По его словам, Эстонии в этом году также выделен беспрецедентно крупный грант от FMF (Иностранный военный фонд) на 140,5 млн долларов, что почти в 14 раз больше, чем в предыдущие годы, большая часть которого пойдет на приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Baltikyanı ölkələrə təhlükəsizlik sahəsində yardımı artıracaq

Экслюзивные новости

Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi