США уничтожили ударами с воздуха в Йемене 5 боевиков "Аль-Каиды"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США нанесли в Йемене новые удары с воздуха по живой силе террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", в результате которых было уничтожено пятеро боевиков.

Как передает Report, об этом сообщает штаб командования США на Ближнем Востоке.

По данным, удары были нанесены 20-22 января в центральной провинции Эль-Бейда. Целью стали боевики "Аль-Каиды на Аравийском полуострове".

В командовании отметили, что продолжат "защищать США, их союзников и партнеров от угроз, которые исходят от "Аль-Каиды", не позволяя ей использовать Йемен как убежище".