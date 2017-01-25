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    США уничтожили ударами с воздуха в Йемене 5 боевиков "Аль-Каиды"

    Oб этом сообщает штаб командования США на Ближнем Востоке

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США нанесли в Йемене новые удары с воздуха по живой силе террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", в результате которых было уничтожено пятеро боевиков.

    Как передает Report, об этом сообщает штаб командования США на Ближнем Востоке.

    По данным, удары были нанесены 20-22 января в центральной провинции Эль-Бейда. Целью стали боевики "Аль-Каиды на Аравийском полуострове".

    В командовании отметили, что продолжат "защищать США, их союзников и партнеров от угроз, которые исходят от "Аль-Каиды", не позволяя ей использовать Йемен как убежище".

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