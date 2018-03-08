США уничтожили одного из основных главарей пакистанских талибов

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В результате удара американскими силами по лагерю боевиков пакистанских талибов было уничтожено десятки террористов. Как сообщает Report, среди погибших оказался и сын террористической организации "Техрик-и-талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана") Муллы Фазлуллы, который является четвертым по значимости фигурой в „Талибане“.

Удары были произведены американским беспилотником в провинции Кунар на востоке Афганистана по лагерю для подготовки смертников. В результате атаки ликвидорованы 20 террористов.

Пакистанские СМИ информируют, что среди погибших были двое региональных лидеров пакистанской ячейки экстремистской группировки«Талибан» — Гуль Мохаммед и Устад Ясин, сообщает Tolo News.