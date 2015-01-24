​В США неизвестный зарезал школьника ножницами

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Неизвестный зарезал ножницами 15-летнего подростка возле одной из школ Лос-Анджелеса, штат Калифорния, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как передает телеканал ABC, инцидент произошел в пятницу примерно в 15:30 по местному времени. Погибший был учеником школы Garfield High School. Отмечается, что нападение было совершено неподалеку от здания учебного заведения, когда часть учащихся была отпущена домой по завершении занятий.

Мужчина несколько раз ударил подростка ножницами и скрылся. Вскоре после случившегося пострадавший был доставлен в одно из ближайших медучреждений, однако от полученных ранений скончался.

В целях безопасности всем находившимся в школе было предписано укрыться в помещениях. Полиция ведет поиски предполагаемого преступника.