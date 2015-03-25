​В Калифорнии полицейского застрелили из снайперской винтовки

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Офицер полиции застрелен из снайперской винтовки в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Преступление произошло во вторник, 24 марта, около 19:00 по местному времени вблизи одного из гольф-клубов. По информации издания San Jose Mercury News, полицейский, в которого могли стрелять с балкона одного из близлежащих зданий, прибыл по вызову местных жителей, сообщивших о душевнобольном.

Сразу после убийства полицейского в городе началась спецоперация. Все прилегающие к месту преступления улицы были перекрыты, туда стянут спецназ и бронированные автомобили. Над районом кружат полицейские вертолеты.

Жителей окрестных домов просят не выходить на улицу, однако возле места преступления собрались десятки человек. Начат розыск стрелявшего, его мотивы устанавливаются.