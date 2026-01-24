США убеждают арабские страны сдерживать Иран и углублять интеграцию с Израилем

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 24 января, 2026
    • 08:51
    Соединенные Штаты убеждают арабские государства активнее заниматься сдерживанием Ирана, а также поддерживать самооборону Израиля и обеспечивать интеграцию с ним.

    Как передает Report, об этом говорится в новой Стратегии национальной обороны США, обнародованной Пентагоном.

    Как утверждается в документе, "Соединенные Штаты добиваются более мирного и процветающего Ближнего Востока". Обеспечить "эту трансформацию" могут только сами союзники и партнеры США в регионе, пишут авторы стратегии. "Наша задача - поддержать их в этих усилиях, укрепляя прочный фундамент, заложенный трезвой и неустанной дипломатией американского президента Дональда Трампа", - заявляет Военное министерство США.

    На его взгляд, союзники и партнеры США на Ближнем Востоке должны взять на себя главную ответственность за "сдерживание Ирана" и защиту от него и связанных с ним сил в регионе, в том числе "решительно поддерживая самооборону Израиля" и "содействуя интеграции" с ним. Тем не менее США сохранят потенциал, позволяющий предпринимать "сфокусированные решительные действия для защиты американских интересов" на Ближнем Востоке, добавляет Пентагон.

