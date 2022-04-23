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США совместно с 20 странами обсудит военную помощь Украине

США совместно с 20 странами обсудит военную помощь Украине Представители 20 стран примут участие в организованных США консультациях по военной помощи Украине 26 апреля.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 15:55
США совместно с 20 странами обсудит военную помощь Украине

Представители 20 стран примут участие в организованных США консультациях по военной помощи Украине 26 апреля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Встреча пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии, ее проведет министр обороны США Ллойд Остин.

Представитель Пентагона на брифинге рассказал, что приглашение было разослано 40 странам, из них 20 подтвердили свое участие. Кирби уточнил, что темой разговора будет, в частности, модернизация военной сферы Украины. По его словам, гарантии безопасности обсуждаться не будут, передает AFP.

По данным немецкого таблоида Bild, в центре обсуждения будут три темы: текущая обстановка на полях сражений на Украине; поставки оружия, необходимые Украине, чтобы отразить атаки российских военных; послевоенный порядок в случае вывода российских войск из страны.

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