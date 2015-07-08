США сократят личный состав армии на 40 тыс. человек

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/Армия США планирует сократить личный состав на 40 тыс. человек в ближайшие два года, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс. Сокращения коснутся как подразделений на территории страны, так и зарубежных военных баз.

Кроме того, планируется уволить 17 тыс. гражданских лиц, работающих на службе минобороны США.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении USA Today, к концу финансового 2017 года в вооруженных силах США должны остаться 450 тыс. военнослужащих.Сокращения вызваны ограничениями в финансировании. Часть из них была ожидаемой, поскольку значительные силы покинули территорию Ирака и Афганистана, где американская армия проводила военные операции. Максимальное количество военнослужащих в те годы достигало 570 тыс.