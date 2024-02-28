США сократят численность армии на 24 тыс. человек из-за нехватки кадров

Американская армия на фоне трудностей с набором персонала сократит численность примерно на 24 тыс. человек.

Американская армия на фоне трудностей с набором персонала сократит численность примерно на 24 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об том говорится в заявлении ВС США.

Реструктуризация поможет участвовать в будущих войнах. Сокращение почти 5% рабочих мест коснется в основном тех должностей, которые оставались не занятыми.

"Армия не просит действующих солдат уходить. По мере того, как армия будет наращивать численность в течение следующих нескольких лет, на большинстве объектов, возможно, увеличится число размещенных там военнослужащих", - сказано в заявлении.

Под сокращения попадут рабочие места, связанные с борьбой с повстанцами. Их число ранее росло из-за войн в Ираке и Афганистане. Также будут сокращены около 10 тыс. мест в эскадронах кавалерии, бригадных боевых группах Stryker, боевых группах пехотных бригад и бригадах содействия силам безопасности, которые используются для тренировок иностранных сил.