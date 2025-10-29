США сокращают военное присутствие в Румынии и ряде стран Восточной Европы
- 29 октября, 2025
- 12:44
Соединенные Штаты запланировали отозвать около 800 военных из Румынии, также планируется сокращение контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
Американские солдаты, покидающие Румынию, войдут в состав подразделений, дислоцированных в Германии. Ранее они должны были прибыть на румынские базы в рамках ротации войск, размещенных на восточном фланге НАТО.
На данный момент не уточняется, с каких именно баз будут выведены военнослужащие. Решение носит исполнительный характер и вступает в силу немедленно, однако Конгресс США имеет право внести изменения.
Министерство национальной обороны Румынии подтвердило получение уведомления от США о пересмотре численности американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО. В ведомстве подчеркнули, что решение было ожидаемым и принято в рамках процесса переоценки глобального военного присутствия США.