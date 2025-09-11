Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    США сняли санкции с "Белавиа"

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 15:13
    США сняли санкции с Белавиа

    США сняли санкции с белорусской национальной авиакомпании "Белавиа".

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

    "Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с президентом [Дональдом] Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно в отношении "Белавиа"." Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствам, которые вовлечены в эту работу", - сказал Коул.

    Вашингтон 8 апреля 2022 года запретил полеты в Беларусь или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США. В июне министерство торговли США ужесточило санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" из-за нарушения введенных мер экспортного контроля.

    Санкции США запрещали "Белавиа" получать для своих самолетов Boeing и Embraer запчасти, а также пользоваться услугами по ремонту и обслуживанию с применением американского оборудования. 

    США Беларусь Белавиа санкции
    ABŞ "Belavia"ya qarşı sanksiyaları ləğv edib

    Последние новости

    15:21

    ЕК перечислила восьмой транш в €1 млрд в рамках кредитной программы G7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:17

    "Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"

    Энергетика
    15:13

    США сняли санкции с "Белавиа"

    Другие страны
    15:10

    Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    15:03

    Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТР

    Финансы
    15:03

    ЕС представит новый механизм помощи Украине за счет замороженных российских активов

    Другие страны
    15:01

    Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

    Экология
    14:59

    Сирия ликвидировала связанную с "Хезболлой" ячейку в районе Дамаска

    Другие страны
    14:54

    Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

    Другие страны
    Лента новостей