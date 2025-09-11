США сняли санкции с "Белавиа"

США сняли санкции с белорусской национальной авиакомпании "Белавиа".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с президентом [Дональдом] Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно в отношении "Белавиа"." Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствам, которые вовлечены в эту работу", - сказал Коул.

Вашингтон 8 апреля 2022 года запретил полеты в Беларусь или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США. В июне министерство торговли США ужесточило санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" из-за нарушения введенных мер экспортного контроля.

Санкции США запрещали "Белавиа" получать для своих самолетов Boeing и Embraer запчасти, а также пользоваться услугами по ремонту и обслуживанию с применением американского оборудования.