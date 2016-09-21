США считают Россию ответственной за авиаудар по гумконвою ООН в Сирии

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Удар по гуманитарному конвою в Сирии мог быть нанесен либо властями Сирии, либо Россией, при этом ответственной за авиаудар в этом пространстве США " в любом случае" считают Россию".

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Нью-Йорке заместитель советника по национальной безопасности президента США Бен Родс

"Вся наша информация ясно показывает, что это был авиаудар. Это значит, что только два субъекта могли быть ответственными — или сирийский режим, или правительство России. В любом случае, мы считаем российское правительство ответственным за авиаудар в этом пространстве, учитывая их приверженность режиму прекращения огня", — заявил Родс.

Обвинения в нанесении авиаудара по гуманитарной колонне под Алеппо пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал голословными. Минобороны России также заявило, что российская и сирийская авиация не наносили удары по гумконвою.