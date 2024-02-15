США рассмотрят поставку 4 млн снарядов Украине в обход Конгресса

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность поставки до 4 млн снарядов Украине в обход Конгресса.

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность поставки до 4 млн снарядов Украине в обход Конгресса.

Как сообщает Report, об этом пишет Forbes.

Как отмечает издание, Байден может воспользоваться юридической лазейкой о передаче "избыточных оборонных товаров" третьим странам на 500 млн долларов в год. Поскольку значительную часть оружия США передавали Украине в рамках программ кругового обмена, это позволяет обнулить их стоимость и вывести из-под потолка расходов.

Ранее Байден призвал Палату представителей незамедлительно принять и отправить ему на подпись проект помощи Украине.