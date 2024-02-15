О нас

США рассмотрят поставку 4 млн снарядов Украине в обход Конгресса

США рассмотрят поставку 4 млн снарядов Украине в обход Конгресса Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность поставки до 4 млн снарядов Украине в обход Конгресса.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 18:57
США рассмотрят поставку 4 млн снарядов Украине в обход Конгресса

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность поставки до 4 млн снарядов Украине в обход Конгресса.

Как сообщает Report, об этом пишет Forbes.

Как отмечает издание, Байден может воспользоваться юридической лазейкой о передаче "избыточных оборонных товаров" третьим странам на 500 млн долларов в год. Поскольку значительную часть оружия США передавали Украине в рамках программ кругового обмена, это позволяет обнулить их стоимость и вывести из-под потолка расходов.

Ранее Байден призвал Палату представителей незамедлительно принять и отправить ему на подпись проект помощи Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi