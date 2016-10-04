США рассматривают возможности ударов по силам Асада в Сирии

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Власти США рассматривают возможность прямого вмешательства в вооруженный конфликт в Сирии на стороне противников президента Башара Асада.

Как передает Report, об этом сообщает Washington Post.

В прошлую среду на заседании так называемого "комитета заместителей" в Белом доме американские силовики - представители Госдепартамента, ЦРУ и Комитета начальников штабов вооруженных сил США - "обсуждали нанесение ограниченных военных ударов по режиму" Асада с тем, чтобы заставить его изменить его подходы к режиму прекращения боевых действий, к операциям в районе Алеппо и к перспективе серьезных мирных переговоров.

Согласно публикации, эта же тема будет обсуждаться в среду 5 октября уже на уровне "комитета первых лиц", т.е. членов кабинета. Не исключено, что уже в выходные может состояться и заседание Совета национальной безопасности США под руководством президента страны Барака Обамы.

Как пишет издание со ссылкой на одного из участников дискуссий в администрации, "рассматриваемые варианты, остающиеся засекреченными, включают удары по взлетно-посадочным полосам сирийских ВВС с помощью крылатых ракет и других вооружений дальнего радиуса действия, запускаемых с самолетов и кораблей коалиции" во главе с США. По словам того же человека, "один из предлагаемых способов обойти давние возражения Белого дома против ударов по режиму Асада без резолюции СБ ООН - это тайное нанесение таких ударов, без публичного их признания".

При всем том Washington Post предупреждает, что "президент Обама в конечном счете вряд ли одобрит" эти замыслы.

На вопрос на эту тему на брифинге в Белом доме его пресс-секретарь Джош Эрнест сказал, что не станет публично комментировать "вопросы национальной безопасности".