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    США планируют ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

    Соответствующие обращения были направлены в Госдепартамент

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа  планирует приостановить выдачу виз гражданам тех стран, которые отказываются сотрудничать с министерством внутренней безопасности США по вопросам депортаций, сообщает Report со ссылкой на телеканал Fox News.

    В министерстве телеканалу заявили, что соответствующие обращения были направлены в Госдепартамент, при этом не уточнив, о каких именно странах идет речь. Ожидается, что под ограничения попадут страны, которые отказываются принимать депортированных лиц или откладывают эту процедуру. 

    По данным источников CNN, речь идет о Камбодже, Эритреи, Гвинеи и Сьерра-Леоне.

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