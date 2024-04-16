США расследуют преступления ХАМАС против американских граждан

Американские власти расследуют преступления, совершенные членами радикальной палестинской группировки ХАМАС в отношении граждан США.

Американские власти расследуют преступления, совершенные членами радикальной палестинской группировки ХАМАС в отношении граждан США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр юстиции страны Меррик Гарленд на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"Мы ведем уголовное расследование в связи с убийством и похищением американцев в Израиле 7 октября 2023 года", - сказал он.

Гарленд отказался предоставить более подробную информацию о ходе расследования, отметив лишь, что Вашингтон "взаимодействует с израильскими правоохранительными органами и разведывательными службами", чтобы получить требуемые сведения и доказательства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.