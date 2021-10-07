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США расследует бегство Ашрафа Гани из Афганистана

США расследует бегство Ашрафа Гани из Афганистана Власти США изучают информацию о вывозе экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани миллионов долларов из республики перед захватом страны радикальным движением "Талибан", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
7 октября 2021 г. 09:42
США расследует бегство Ашрафа Гани из Афганистана
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Власти США изучают информацию о вывозе экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани миллионов долларов из республики перед захватом страны радикальным движением "Талибан", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко заявил, что изучает все данные об этом бегстве с деньгами.

"Мы еще не доказали этого, но изучаем эту информацию. Нас попросил об этом комитет (палаты представителей США) по надзору и реформе", - уточнил Сопко во время слушаний в конгрессе.

Ранее экс-президент отверг обвинения в том, что он вывез крупную сумму денег, принадлежавших афганским гражданам. Поступали сообщения, что он украл из казны 169 млн долларов США.

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Версия на английском языке US investigates Ashraf Ghani's escape from Afghanistan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Əşrəf Qəninin Əfqanıstanı tərk etməsini araşdırır

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