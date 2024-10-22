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США расширяют санкционные списки по РФ

США расширяют санкционные списки по РФ Администрация Соединенных Штатов ужесточит связанные с Россией санкции на следующей неделе.
Другие страны
22 октября 2024 г. 19:21
США расширяют санкционные списки по РФ

Администрация Соединенных Штатов ужесточит связанные с Россией санкции на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы продолжаем бороться с обходом Россией ограничений и уже на следующей неделе введем новые жесткие санкции <...>", - сказала министр.

Йеллен добавила, что рестрикции будут также распространены на третьи страны, которые якобы "поставляют России критически важные материалы для ее вооруженных сил".

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