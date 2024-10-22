США расширяют санкционные списки по РФ

Администрация Соединенных Штатов ужесточит связанные с Россией санкции на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Мы продолжаем бороться с обходом Россией ограничений и уже на следующей неделе введем новые жесткие санкции <...>", - сказала министр.
Йеллен добавила, что рестрикции будут также распространены на третьи страны, которые якобы "поставляют России критически важные материалы для ее вооруженных сил".