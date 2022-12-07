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США расширят военный контингент в Австралии

США расширят военный контингент в Австралии США и Австралия договорились расширить оборонные связи, в том числе увеличить количество дислоцированных на океанском континенте американских военных, включая сухопутные силы и ВМС.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 12:07
США расширят военный контингент в Австралии

США и Австралия договорились расширить оборонные связи, в том числе увеличить количество дислоцированных на океанском континенте американских военных, включая сухопутные силы и ВМС.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Aljazeera, об этом на совместной пресс-конференции сообщили глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Австралии Ричард Марлес.

"На основании сегодняшних переговоров мы увеличим ротационное присутствие американских войск в Австралии. Это включает в себя ротацию оперативных групп бомбардировщиков, истребителей и будущую ротацию сил и средств ВМС США и армии США", - сказал Остин.

Он назвал две причины принятию такого решения - развитие Китая и конфликт на Юго-Востоке Украины, при этом заявив, что США и Австралия разделяют образ будущего, где страны могут "сами определять свое будущее".

В совместном заявлении министров сказано, что Соединенные Штаты расширят места дислокации сухопутных войск и Корпуса морской пехоты США в Австралии, а на приоритетных базах модернизируют взлетно-посадочной полосы, перроны для стоянки самолетов, а также хранилища для топлива и боеприпасов.

Кроме того, обе страны договорились пригласить Японию присоединиться к миссии по размещению своих ВС в Австралии.

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