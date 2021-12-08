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США расширили список санкций по Ирану и Сирии

США расширили список санкций по Ирану и Сирии Министерство финансов США включило в свой санкционный список 15 физических лиц из Ирана, Сирии и Уганды, в том числе военных, в связи с "репрессивными" действиями против мирного населения.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 00:53
США расширили список санкций по Ирану и Сирии

Министерство финансов США включило в свой санкционный список 15 физических лиц из Ирана, Сирии и Уганды, в том числе военных, в связи с "репрессивными" действиями против мирного населения.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении ведомства.

"OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США - ред.) вносит в санкционный список 15 субъектов в трех странах в связи с серьезными нарушениями прав человека и репрессивными действиями, направленными против ни в чем не повинных гражданских лиц, политических оппонентов и мирных протестующих", - утверждается в документе.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İran və Suriyaya qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib

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