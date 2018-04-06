США расширили санкционный список в отношении России - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ США расширили санкционный список в отношении России.

Как сообщает Report со ссылкой на минфин США, в список санкций внесены имена еще 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

Известно, что в список вошли Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Также в числе тех, на кого теперь распространяются ограничения, - Миллер, Патрушев, Костин, Жаров, Золотов.

Всего - семь российских бизнесменов и двенадцать компаний, а также семнадцать российских чиновников.

Из компаний - "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова" и "Газпром Бурение".