США расширили санкционный список по РФ

Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка "Центрокредит" и других кредитных организаций.

Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка "Центрокредит" и других кредитных организаций.

Как передает Report, это следует из опубликованного документа американского ведомства.

Согласно документу, также в станционные списки попали глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, ДОМ.РФ, Братский народный банк, Энерготрансбанк, банк "Кремлевский", банк "Итуруп", банк "Синара" и другие.

Всего под рестрикции подпали около 100 физических и юридических лиц.