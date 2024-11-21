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США расширили санкционный список по РФ

США расширили санкционный список по РФ Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка "Центрокредит" и других кредитных организаций.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 19:39
США расширили санкционный список по РФ

Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка "Центрокредит" и других кредитных организаций.

Как передает Report, это следует из опубликованного документа американского ведомства.

Согласно документу, также в станционные списки попали глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, ДОМ.РФ, Братский народный банк, Энерготрансбанк, банк "Кремлевский", банк "Итуруп", банк "Синара" и другие.

Всего под рестрикции подпали около 100 физических и юридических лиц.

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