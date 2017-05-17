США расширили санкции в отношении Сирии

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Американское правительство расширило список сирийских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние американские санкционные меры.

Как передает Report, санкции распространяются и на представителей окружения президента Сирии Башара Асада.

"Черный список" дополнили 5 физических и такое же количество юридических лиц: Мухаммед бен Мухаммед Фарис Кувайдир, Ихаб Махлуф, Мухаммед Аббас, Самир Сахир Дервиш, Ияд Махлуф, а также компании Al-Ajnihah, SCIT и Barly Off-Shore, банк Cham Islamic Bank ("Чам"), благотворительная организация Al-Bustan ("Аль-Бустан").

Санкции были введены якобы из-за того, что сирийское правительство продолжает совершать акты насилия.