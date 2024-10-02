США расширили санкции против компаний и судов за связи с хуситами

Министерство финансов США внесло в санкционные списки физическое лицо, три юридических лица и два танкера за связи с йеменскими хуситами из мятежного движения "Ансар-Аллах".

Министерство финансов США внесло в санкционные списки физическое лицо, три юридических лица и два танкера за связи с йеменскими хуситами из мятежного движения "Ансар-Аллах".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского финансового ведомства.

Согласно информации, под санкции попали гражданин Йемена, а также две компании из Китая и одна фирма, расположенная на Маршалловых островах. По версии Вашингтона, они занимались вопросами закупки для хуситов материалов и компонентов двойного назначения, необходимых для производства и эксплуатации ракетного арсенала и БПЛА.

В ведомстве утверждают, что подпавшие под санкции суда под флагами Габона и Островов Кука якобы осуществляли перевозки иранской нефти, в том числе для поставки хуситам, а также российских энергоресурсов.