Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    США рассчитывают в короткие сроки обогнать Китай в производстве дронов

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 01:22
    США рассчитывают в короткие сроки обогнать Китай в производстве дронов

    США рассчитывают, что им в короткие сроки удастся обогнать Китай по темпам производства беспилотников.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала CBS заявил американский министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

    Ведущая попросила его прокомментировать планы руководства страны в течение ближайших двух-трех лет закупить в интересах Пентагона миллион беспилотников, а также конкуренцию с Китаем на этом поприще. По словам Дрисколла, США в последние десятилетия придерживались "ошибочного подхода", который сводился к тому, что производством вооружений занимались либо частные компании, либо предприятия американского ВПК.

    "С дронами мы поступим иным образом, потому что, если взглянуть на Украину, они производят 4 млн беспилотников в год, а Китай, я думаю, производит ежегодно 12-14 млн дронов. И мы как страна должны будем получать поддержку частного сектора", - заявил он.

    По словам Дрисколла, Сухопутные войска США намерены "производить компоненты для дронов на своей базе, а частный сектор будет их закупать".

    "Так что мы будем производить дроны, наши частные партнеры будут производить дроны, и мы догоним и обгоним Китай невероятно быстро", - утверждал он.

    США Китай дроны

    Последние новости

    01:40

    ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла

    Футбол
    01:22

    США рассчитывают в короткие сроки обогнать Китай в производстве дронов

    Другие страны
    00:51

    Айхан Аббасов: Забивать сборной Франции сложно

    Футбол
    00:33

    В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    00:07

    Дидье Дешам: Сборная Азербайджана действовала на поле агрессивно

    Футбол
    00:00

    В Азербайджане отмечают День национального возрождения

    Внутренняя политика
    23:43

    Пожар на азербайджано-армянской границе потушен

    Происшествия
    23:39

    СМИ: Бойцов нацгвардии США отзывают из Портленда и Чикаго

    Другие страны
    23:16

    МИД Ирана: Тегеран не будет возобновлять переговоры по ядерной программе

    В регионе
    Лента новостей