США рассчитывают в короткие сроки обогнать Китай в производстве дронов

США рассчитывают, что им в короткие сроки удастся обогнать Китай по темпам производства беспилотников.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CBS заявил американский министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

Ведущая попросила его прокомментировать планы руководства страны в течение ближайших двух-трех лет закупить в интересах Пентагона миллион беспилотников, а также конкуренцию с Китаем на этом поприще. По словам Дрисколла, США в последние десятилетия придерживались "ошибочного подхода", который сводился к тому, что производством вооружений занимались либо частные компании, либо предприятия американского ВПК.

"С дронами мы поступим иным образом, потому что, если взглянуть на Украину, они производят 4 млн беспилотников в год, а Китай, я думаю, производит ежегодно 12-14 млн дронов. И мы как страна должны будем получать поддержку частного сектора", - заявил он.

По словам Дрисколла, Сухопутные войска США намерены "производить компоненты для дронов на своей базе, а частный сектор будет их закупать".

"Так что мы будем производить дроны, наши частные партнеры будут производить дроны, и мы догоним и обгоним Китай невероятно быстро", - утверждал он.