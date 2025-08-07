Минторг: США рассчитывают ежемесячно получать до $50 млрд от пошлин

США рассчитывают ежемесячно получать порядка $50 млрд доходов с таможенных пошлин.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом заявил министр торговли США Говард Латник.

"В прошлом месяце общая сумма составила чуть более $30 млрд. С полуночи пошлины были увеличены. Полагаю, что мы движемся к $50 млрд доходов с пошлин в месяц", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступают в силу в полночь 7 августа. Соответствующий указ глава Белого дома подписал 1 августа.

Согласно документу, тарифы в размере от 15% до 41% вводятся в отношении более чем 60 стран и Европейского союза. Наиболее высокие пошлины предусмотрены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).