О нас

США рассчитывают на завершение российско-украинского конфликта в течение полугода

США рассчитывают на завершение российско-украинского конфликта в течение полугода Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на разрешение российско-украинского конфликта в течение шести месяцев.
Другие страны
24 августа 2025 г. 18:53
США рассчитывают на завершение российско-украинского конфликта в течение полугода

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на разрешение российско-украинского конфликта в течение шести месяцев.

Как передает Report, об этом вице-президент США сказал в интервью NBC News.

"У нас есть президент (США Дональд Трамп - ред.), который активно ведет дипломатию, чтобы остановить кровопролитие. Так и должно быть. Я думаю, что американцы должны этим гордиться. Каким бы ни был результат, война закончится через три месяца или шесть месяцев, надеюсь, не дольше, мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить кровопролитие", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynadakı münaqişənin altı aya həll olunacağını ümid edir

Другие новости из категории

Вэнс: РФ примет участие в переговорах по гарантиям безопасности для Украины
Вэнс: РФ примет участие в переговорах по гарантиям безопасности для Украины
24 августа 2025 г. 18:48
Вице-президент США не исключил введения санкций против России
Вице-президент США не исключил введения санкций против России
24 августа 2025 г. 18:46
Шмыгаль: Канада и Украина договорились о производстве военной продукции
Шмыгаль: Канада и Украина договорились о производстве военной продукции
24 августа 2025 г. 18:40
Вэнс: США не отправят войска в Украину, однако обеспечат гарантии безопасности
Вэнс: США не отправят войска в Украину, однако обеспечат гарантии безопасности
24 августа 2025 г. 18:25
Сырский: Освобождены три села в Донецкой области Украины
Сырский: Освобождены три села в Донецкой области Украины
24 августа 2025 г. 18:07
Канада выделяет Украине дополнительный пакет помощи в размере 2 млрд долларов
Канада выделяет Украине дополнительный пакет помощи в размере 2 млрд долларов
24 августа 2025 г. 17:54
Армия обороны Израиля атакует объекты хуситов в Сане
Армия обороны Израиля атакует объекты хуситов в Сане
24 августа 2025 г. 17:41
Канада может разместить военные силы в Украине в рамках гарантий безопасности
Канада может разместить военные силы в Украине в рамках гарантий безопасности
24 августа 2025 г. 17:37
СМИ: Эмиссар США встретился с Нетаньяху в Израиле
СМИ: Эмиссар США встретился с Нетаньяху в Израиле
24 августа 2025 г. 17:24
Зеленский заявил о положительной динамике в направлении Донбасса
Зеленский заявил о положительной динамике в направлении Донбасса
24 августа 2025 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi