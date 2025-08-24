США рассчитывают на завершение российско-украинского конфликта в течение полугода

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на разрешение российско-украинского конфликта в течение шести месяцев.

Как передает Report, об этом вице-президент США сказал в интервью NBC News.

"У нас есть президент (США Дональд Трамп - ред.), который активно ведет дипломатию, чтобы остановить кровопролитие. Так и должно быть. Я думаю, что американцы должны этим гордиться. Каким бы ни был результат, война закончится через три месяца или шесть месяцев, надеюсь, не дольше, мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить кровопролитие", - отметил он.