О нас

США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая

США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки.
Другие страны
1 июля 2025 г. 18:31
США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая

США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки.

Как передает Report, об этом заявил финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

"Мы надеемся, что поставки (редкоземельных металлов - ред.) ускорятся. Поставки редкоземельных магнитов идут, но уже не в тех объемах, что до 4 апреля. Однако мы уверены, что китайская сторона выполнит свою часть сделки", - сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп заключает торговые соглашения с различными странами, включая Китай и Индию, с целью "восстановления справедливой для американцев мировой торговой системы".

Напомним, что Трамп 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и ожидает заключение аналогичного соглашения с Индией. По его словам, договоренности предполагают, что Пекин будет поставлять США редкоземельные металлы и другие ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон выполнит свою часть сделки, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi