США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая

США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки.

США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки.

Как передает Report, об этом заявил финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

"Мы надеемся, что поставки (редкоземельных металлов - ред.) ускорятся. Поставки редкоземельных магнитов идут, но уже не в тех объемах, что до 4 апреля. Однако мы уверены, что китайская сторона выполнит свою часть сделки", - сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп заключает торговые соглашения с различными странами, включая Китай и Индию, с целью "восстановления справедливой для американцев мировой торговой системы".

Напомним, что Трамп 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и ожидает заключение аналогичного соглашения с Индией. По его словам, договоренности предполагают, что Пекин будет поставлять США редкоземельные металлы и другие ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон выполнит свою часть сделки, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.