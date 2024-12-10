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США провели первый успешный перехват баллистической ракеты

США провели первый успешный перехват баллистической ракеты В США состоялось первое успешное испытание перехвата баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 21:12
США провели первый успешный перехват баллистической ракеты

В США состоялось первое успешное испытание перехвата баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Во время мероприятия ракета Standard Missile-3 Blk IIA, запущенная с вертикальной пусковой установки на авиабазе Андерсен на Гуаме, перехватила суррогатную баллистическую ракету средней дальности более чем в 200 морских милях от побережья северо-восточного Гуама, которая была запущена с самолета ВВС C-17 Globemaster III", — говорится в сообщении.

В Минобороны США отметили, что продолжат укреплять оборону Гуама в связи с нарастающими ракетными угрозами "противника".

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