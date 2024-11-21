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США провели испытательный запуск новых баллистических ракет

США провели испытательный запуск новых баллистических ракет Армия США и корпорация Lockheed Martin осуществили испытательный запуск новых баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM), которые должны сменить ATACMS.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 18:44
США провели испытательный запуск новых баллистических ракет

Армия США и корпорация Lockheed Martin осуществили испытательный запуск новых баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM), которые должны сменить ATACMS.

Как передает Report, об этом сообщает Defense news.

Согласно информации, испытания прошли на полигоне в штате Нью-Мексико. Впервые военные запустили сразу две ракеты – одну за другой, с целью гарантированно поразить цель. Проектировщик ракет Lockheed Martin заверил, что при отработке удара PrSM продемонстрировали точность и боеготовность.

"Эти ракеты будут крайне важны для Армии, которой нужны средства нанесения глубоких ударов для противодействия военным разработкам России и Китая. Командование США в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе хочет получить оружие, которое сможет поражать неподвижные цели на расстоянии более 400 км", - говорится в публикации.

Отмечается, что на данный момент дальность полета PrSM – 499 км, планируется нарастить ее более чем в два раза. Американские военные запланировали еще несколько ее испытаний. К концу 2025 года, ожидается, США определятся с тем, как массово производить эти ракеты.

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