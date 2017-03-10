США проведут заседание с представителями 68 стран по противодействию ИГ

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа пригласит на встречу в Вашингтоне представителей коалиции из 68 стран, которые ведут борьбу с террористической организацией "Исламское государство". Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявили представители администрации США.

По их данным, встреча пройдет в конце этого месяца, чтобы спланировать дальнейшие ходы по противодействию ИГИЛ, поскольку коалиция теряет позиции в Ираке и Сирии.

Источники сообщили, что министры иностранных дел коалиции, а также представители международных организаций, должны встретиться 22-23 марта, чтобы спланировать стратегию противостояния террористической группе.

Сообщается, что заседание возглавит государственный секретарь Рекс Тиллерсон.