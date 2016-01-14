США против "холодной войны" с Россией на Балканах

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс заявил, что США считают неконструктивным противостояние с Россией на Балканах в духе "холодной войны", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Думаю, это не в интересах региона быть в игре между США и Россией, как в стиле "холодной войны". Это неконструктивный подход к региону", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что страны региона должны сами принимать решения о своем будущем, включая членство в НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала переговоры Черногории с НАТО ударом по безопасности Евроатлантики.