США просят НАТО послать в Афганистан еще 1000 военных

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ США запросили НАТО послать в Афганистан еще 1000 военных для усиления миссии альянса "Решительная поддержка" (Resolute support).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила новый постоянный представитель страны при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.

"В рамках новой стратегии США общее число военных для усиления миссии в Афганистане составит 3 тысяч американских солдат и около 1 тысяч военных НАТО", - сообщила постоянный представитель.

Операция "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission) - небоевая миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась c 1 января 2015 года. Она официально сменила операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), которая действовала в Афганистане c 2001 года и чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 года.

Напомним, что Азербайджан принимает участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, около 100 азербайджанских военнослужащих прошли службу в качестве миротворческих сил в этой стране за последние 15 лет.