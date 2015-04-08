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    ​СМИ: Телефоны американцев прослушивали с 1992 года

    Правительство США начало вести скрытую запись международных телефонных звонков американцев почти за десять лет до терактов 11 сентября

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Управление по борьбе с распространением наркотиков США собирало данные о международных телефонных звонках всех американцев с 1992 года, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Правительство США начало вести скрытую запись международных телефонных звонков американцев почти за десять лет до терактов 11 сентября, говорится в материале USA today.

    На протяжении более двух десятилетий министерство юстиции и управление по борьбе с распространением наркотиков собирали информацию практически о всех телефонных звонках из США в 116 стран, рассказали источники в ведомствах, связанных с программой.

    Министерство юстиции в феврале признало, что информация о звонках собиралась, но масштабы операции не были раскрыты до сих пор.

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