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США произведут 600 млн доз вакцин от COVID-19

США произведут 600 млн доз вакцин от COVID-19 США в случае получения одобрения со стороны специалистов произведут около 600 млн доз вакцин от коронавируса
Другие страны
12 августа 2020 г. 06:58
США произведут 600 млн доз вакцин от COVID-19

США в случае получения одобрения со стороны специалистов произведут около 600 млн доз вакцин от коронавируса.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции 11 августа.

"У нас есть некоторые хорошие новости касательно вакцин. Мы достигли договоренности с (американской биотехнологической) компанией Moderna по производству и поставкам 100 млн доз вакцины-кандидата от коронавируса, - сказал Трамп журналистам. - Федеральное правительство профинансирует (закупку) доз, мы купим их". Президент напомнил о сотрудничестве властей и с другими компаниями по разработке препаратов.

"Три вакцины-кандидата сейчас подошли к третьей, финальной стадии клинических испытаний. Мы вкладываем в разработку и производство вакцин, - отметил он. - Военные готовы обеспечить быструю доставку шести вакцин-кандидатов, как только (вакцины) будут полностью одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Мы движемся очень быстро к одобрению".

"Мы на пути быстрого производства 100 млн доз, как только вакцина будет одобрена. После еще может скоро быть 500 млн доз, таким образом будет 600 млн доз", - сказал глава Белого дома.

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