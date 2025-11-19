США продолжают искать возможности для завершения российско-украинской войны
- 19 ноября, 2025
- 21:34
Вашингтон намерен продолжать работу по поиску дипломатических путей урегулирования российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью агентству Bloomberg.
"Я думаю, мы продолжим искать возможности для переговоров", - сказал он.
Постпред при НАТО подчеркнул, что президент США Дональд Трамп уже предпринял некоторые шаги: "У него на руках все карты. Он может сделать еще очень многое. Американская сторона будет использовать доступные инструменты для продвижения мирного процесса".
Уитэкер отметил, что, по оценке США, Россия не демонстрирует готовности к урегулированию, что и стало одной из причин введения санкций против компаний "Лукойл" и "Роснефть".
21:34
