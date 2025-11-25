США продолжат поставки оружия в Европу и после завершения войны РФ и Украины

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил о планах Вашингтона продолжать поставки оружия в Европу даже после завершения российско-украинской войны, подчеркнув необходимость переговоров с ЕС для обеспечения свободного рынка.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

"Оборонно-промышленная база здесь, в Европе, не может производить достаточно оружия для снабжения Украины, и поэтому у США есть инициативы, над которыми я работаю лично", - сказал он.

Уитэкер добавил, что все эти вопросы находятся на повестке переговоров: "Мы должны убедиться, что, как только наступит мир, мы по-прежнему сможем продавать наше оружие, боеприпасы здесь, в Европе, без торговых препятствий со стороны ЕС".

По словам дипломата, существует реальная возможность согласования позиций между США и ЕС по данному вопросу.