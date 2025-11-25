Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    США продолжат поставки оружия в Европу и после завершения войны РФ и Украины

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 19:27
    Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил о планах Вашингтона продолжать поставки оружия в Европу даже после завершения российско-украинской войны, подчеркнув необходимость переговоров с ЕС для обеспечения свободного рынка.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

    "Оборонно-промышленная база здесь, в Европе, не может производить достаточно оружия для снабжения Украины, и поэтому у США есть инициативы, над которыми я работаю лично", - сказал он.

    Уитэкер добавил, что все эти вопросы находятся на повестке переговоров: "Мы должны убедиться, что, как только наступит мир, мы по-прежнему сможем продавать наше оружие, боеприпасы здесь, в Европе, без торговых препятствий со стороны ЕС".

    По словам дипломата, существует реальная возможность согласования позиций между США и ЕС по данному вопросу.

    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra da Avropaya silah tədarük edəcək

