США продолжат осуществлять санкционную политику в отношении Ирана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты намерены и впредь использовать политику санкций в отношении Ирана, чтобы заставить его изменить свое поведение в некоторых областях, в том числе отказаться от поддержки экстремистских группировок на Ближнем Востоке. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу министр финансов США Джейкоб Лью, комментируя отмену ряда "второстепенных санкций" в отношении Исламской Республики в соответствии с соглашением о ее ядерной программе.

Он подчеркнул, что эта договоренность "касается ядерной сферы и не решает проблем в других областях, где поведение Ирана остается неприемлемым". "Мы по-прежнему будем держать под прицелом действия Ирана", которые не относятся к ядерной сделке и подпадают под санкции, отметил Лью.

По его словам, к таким действиям относятся, в частности, "поддержка Ираном терроризма, дестабилизация положения в регионе, нарушение прав человека и разработка баллистических ракет".