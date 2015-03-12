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    ​США продлили санкции против Тегерана

    Соответствующее письмо глава государства направил руководству Конгресса

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама продлил санкции в отношении Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    Соответствующее письмо глава государства направил руководству Конгресса.

    "Определенные действия и политика правительства Ирана продолжают создавать чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США, — говорится в тексте письма. — Поэтому объявленные 15 марта 1995 года санкции должны оставаться в силе и после 15 марта 2015 года".

    Ранее Обама призвал конгресс отказаться от предложения дополнительных санкций против Ирана, пока идут переговоры по сдерживанию ядерной программы.

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