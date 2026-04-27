США продлили Филиппинам разрешение на импорт российской нефти

США удовлетворили запрос Филиппин на продление разрешения на закупку российской нефти и нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на западные медиа, об этом сообщил заместитель министра энергетики Алессандро Салес.

По его словам, такое разрешение теперь действует с 17 апреля по 16 мая. Он отметил, что новая отмена ограничений сроком на один месяц распространяется на всех.

Министр энергетики Филиппин Шэрон Гарин в свою очередь отметила, что текущих запасов топлива в стране хватит примерно на 54 дня.

Ранее, в марте, Соединенные Штаты уже предоставляли 30-дневное разрешение на импорт российской нефти и нефтепродуктов, срок действия которого истек 11 апреля.

Гарин также подчеркнула, что мораторий на новые угольные проекты в стране остается в силе, несмотря на призывы бизнеса отменить его на фоне рисков для энергетической безопасности, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.