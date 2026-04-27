США продлили Филиппинам разрешение на импорт российской нефти
- 27 апреля, 2026
- 11:47
США удовлетворили запрос Филиппин на продление разрешения на закупку российской нефти и нефтепродуктов.
Как передает Report со ссылкой на западные медиа, об этом сообщил заместитель министра энергетики Алессандро Салес.
По его словам, такое разрешение теперь действует с 17 апреля по 16 мая. Он отметил, что новая отмена ограничений сроком на один месяц распространяется на всех.
Министр энергетики Филиппин Шэрон Гарин в свою очередь отметила, что текущих запасов топлива в стране хватит примерно на 54 дня.
Ранее, в марте, Соединенные Штаты уже предоставляли 30-дневное разрешение на импорт российской нефти и нефтепродуктов, срок действия которого истек 11 апреля.
Гарин также подчеркнула, что мораторий на новые угольные проекты в стране остается в силе, несмотря на призывы бизнеса отменить его на фоне рисков для энергетической безопасности, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.