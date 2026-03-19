США продадут ОАЭ, Кувейту и Иордании оружие на миллиарды долларов

США одобрили срочные сделки по продаже оружия ОАЭ, Кувейту и Иордании вооружения на сумму около 16 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на CNN, госсекретарь Марко Рубио воспользовался особыми чрезвычайными полномочиями, чтобы обойти процедуру одобрения Конгресса, посчитав, что немедленная поставка оборудования для обеспечения безопасности отвечает интересам национальной безопасности США.

Отмечается, что в рамках сделок Кувейт закупит современные радиолокационные системы противовоздушной обороны на сумму 8 млрд долларов, а ОАЭ получат системы перехвата беспилотников и боеприпасы для истребителей на общую сумму более 8,4 млрд долларов. Кроме того, была одобрена сделка по поставке запчастей и обслуживанию самолетов для Иордании на сумму 70,5 млн долларов.