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    США призывают страны СБ ООН присоединиться к санкциям против Ирана

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Вашингтон продолжит политику санкций в отношении Ирана и призывает остальные страны Совета Безопасности ООН присоединиться к ним. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по рассмотрению выполнения резолюции 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

    "Новые санкции демонстрируют нашу жесткую позицию, такие санкции будут продолжены", - подчеркнул он.

    Коэн обвинил Иран в нарушении резолюций 2231, 2226, 2701. "В этих резолюциях члены СБ запретили Ирану поставки оружия. Именно поэтому мы предлагаем членам СБ присоединиться к нам в наложении санкций", - сказал он.

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