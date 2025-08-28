    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    США призывает Иран к дипломатическим переговорам для урегулирования ядерного вопроса

    • 28 августа, 2025
    • 19:39
    США призывает Иран к серьезным дипломатическим переговорам для урегулирования ядерной проблемы.

    Как передает Report, об этом госсекретарь США Марко Рубио написал в соцсети Х.

    "E3 - Франция, Германия и Великобритания - инициировали процесс повторного введения санкций ООН в отношении Ирана. Механизм "возврата" санкций применяется как прямой ответ на продолжающееся несоблюдение Ираном своих ядерных обязательств. США поддерживает решение E3 и призывает Иран к серьезным дипломатическим переговорам для урегулирования ядерного вопроса", - написал он.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ABŞ nüvə problemini həll etmək üçün İranı diplomatik danışıqlara çağırır
    Английская версия Английская версия
    US urges Iran to engage in diplomatic talks to resolve nuclear issue

    Лента новостей