США призывает Иран к дипломатическим переговорам для урегулирования ядерного вопроса
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 19:39
США призывает Иран к серьезным дипломатическим переговорам для урегулирования ядерной проблемы.
Как передает Report, об этом госсекретарь США Марко Рубио написал в соцсети Х.
"E3 - Франция, Германия и Великобритания - инициировали процесс повторного введения санкций ООН в отношении Ирана. Механизм "возврата" санкций применяется как прямой ответ на продолжающееся несоблюдение Ираном своих ядерных обязательств. США поддерживает решение E3 и призывает Иран к серьезным дипломатическим переговорам для урегулирования ядерного вопроса", - написал он.
