ABŞ nüvə problemini həll etmək üçün İranı diplomatik danışıqlara çağırır

    • 28 avqust, 2025
    • 20:33
    ABŞ nüvə probleminin həlli üçün İranı ciddi diplomatik danışıqlara çağırır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Dövlət katibi Marko Rubio "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "E3 ölkələri - Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarının yenidən tətbiqi prosesini başladıb. Sanksiyaların yenidən tətbiqi mexanizmi İranın nüvə öhdəliklərinə davam etməməsinə birbaşa cavabdır. ABŞ E3-ün qərarını dəstəkləyir və İranı nüvə probleminin həlli üçün ciddi diplomatik danışıqlara çağırır", - o bildirib.

    США призывает Иран к дипломатическим переговорам для урегулирования ядерного вопроса
    US urges Iran to engage in diplomatic talks to resolve nuclear issue

