ABŞ nüvə problemini həll etmək üçün İranı diplomatik danışıqlara çağırır
- 28 avqust, 2025
- 20:33
ABŞ nüvə probleminin həlli üçün İranı ciddi diplomatik danışıqlara çağırır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Dövlət katibi Marko Rubio "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"E3 ölkələri - Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarının yenidən tətbiqi prosesini başladıb. Sanksiyaların yenidən tətbiqi mexanizmi İranın nüvə öhdəliklərinə davam etməməsinə birbaşa cavabdır. ABŞ E3-ün qərarını dəstəkləyir və İranı nüvə probleminin həlli üçün ciddi diplomatik danışıqlara çağırır", - o bildirib.
