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США призвали своих граждан немедленно покинуть Ирак

США призвали своих граждан немедленно покинуть Ирак

Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Ирак в связи с ростом напряженности в этой стране.

Как передает Report, в сообщении Госдепа размещен призыв к гражданам США в течение ближайшего времени уехать из Ирака. 

В посольстве США в Ираке заявляют, что американским гражданам необходимо при возможности покинуть страну на самолёте. При отсутствии такой возможности граждан США призывают покинуть Ирак сухопутным путём. 

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу в районе аэропорта Багдада. По его информации, ракетный удар по колонне автомобилей, в одном из которых находился Касем, был нанесен ВС США. 

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