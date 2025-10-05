Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    США призвали Израиль остановить операцию против ХАМАС для обмена заложников

    Другие страны
    05 октября, 2025
    18:47
    США призвали Израиль остановить операцию против ХАМАС для обмена заложников

    Израиль должен прекратить наносить удары по сектору Газа, чтобы начал работать план президента США Дональда Трампа в части освобождения заложников.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ток-шоу Face the Nation на канале CBS News.

    "Я думаю, израильтяне и все остальные признают, что нельзя освобождать заложников во время ударов, поэтому удары придется прекратить… Во время этого не может идти война", - сказал он.

    Рубио напомнил, что палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенную Трампом формулу, поэтому нужно создать условия для освобождения заложников.

    7 октября 2023 года боевики захватили 251 заложника. 47 из них до сих пор находятся в Газе. Израильская сторона считает, что 25 из 47 заложников погибли.

    Согласно плану Трампа, ХАМАС передаст Израилю всех оставшихся в живых заложников и выдаст тела погибших. В ответ власти Израиля должны освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий.

