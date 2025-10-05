ABŞ İsraili "HƏMAS"a qarşı əməliyyatını dayandırmağa çağırıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 05 oktyabr, 2025
    • 23:25
    ABŞ prezidenti Donald Trampın girovları azad etmə planının işə düşməsi üçün İsrail Qəzza zolağına hücumu dayandırmalıdır.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio "CBS News" telekanalına açıqlamasında deyib.

    Rubio xatırladıb ki, Fələstinin "HƏMAS" hərəkatı Trampın təklif etdiyi düsturla razılaşıb, ona görə də girovların azad edilməsi üçün şərait yaradılmalıdır:

    "Düşünürəm ki, israillilər və hamı anlayır ki, zərbələr davam edərkən girovları azad etmək olmaz, ona görə də zərbələr dayandırılmalı olacaq. Bu müddət ərzində müharibə ola bilməz".

